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GÜNCELLEME - Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu

17.07.2022 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki çiftlik evinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumlarının kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli Ufuk Akçekaya, adliyeye sevk edildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca cinayetlerle ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) 14 Temmuz'da İstanbul'da yakalanan özel okul ve kurs işletmecisi, Tokatspor Kulübü Başkanı şüpheli Ufuk Akçekaya'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Akçekaya'nın otobüsle İstanbul'dan Gelibolu'ya geldiği, buradan da minibüsle Eceabat ilçesine geçip ticari taksiyle çiftlik evine gittiği tespit edildi.

Taksi sürücüsünün de ifadesinin alındığı, eve saat kaçta gelindiği ve kaçta ayrıldığıyla ilgili bilginin kesinleştirildiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında oluşturulan özel ekipler, çiftlik evinin çevresindeki yaklaşık bir kilometrelik alanda çalışma yaptı.

Çalışma kapsamında olayın ardından şüpheli ya da şüphelilerin kaçmış olabilecekleri alanlarda metal dedektörlerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı tarama yapıldı, eve yakın noktadaki tarlada cinayette kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu.

Bıçak, incelenmek üzere jandarmaya götürüldü.

Çiftlik evine getirilen şüpheli Akçekaya'ya yer gösterme işlemi yaptırıldı.

Akçekaya, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyünde Nazmi Arıkan'a ait çiftliğin çalışanları, 13 Temmuz'da iş yerlerine geldiklerinde bir süredir haber alamadıkları Arıkan ve şoförü Şerif Eker'in cesetlerini bulmuştu. Arıkan ve Eker'in bıçaklanarak öldürüldükleri belirlenmişti.

Arıkan ve Eker'in cenazeleri, 15 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

GÜNCELLEME - Nazmi Arıkan ve şoförünün cinayetinde kullanılmış olabileceği değerlendirilen bıçak bulundu

ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE SEVKİ EKLENDİ

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

Nazmi Arıkan ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi

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cinayet Şüpheli Çanakkale sevk

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