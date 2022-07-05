GÜNCELLEME - Ordu'da gürültü nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ile oğlu öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan silahlı kavgada baba ile oğlunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ş.I. ile komşusu Gökhan ve oğlu Batuhan Kurt arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.
Apartman önündeki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.I, yanındaki tabancasıyla Gökhan ve Batuhan Kurt'a ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, kaldırıldıkları hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, Ş.I. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla oğlu M.I'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.I. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, oğlu M.I. ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan Gökhan ve Batuhan Kurt'un cenazeleri, Ordu Devlet Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından evlerinin önüne getirildi.
Burada helallik alınan baba ile oğlunun cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Yukarıtepe Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.
- Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı ADLİ SÜREÇ VE CENAZE BİLGİSİ EKLENDİ
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