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GÜNCELLEME - Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

22.06.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, kent merkezi ile çevre il ve ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Vali Erdinç Yılmaz da olay yerine giderek, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Musa Gönül ve fabrika yetkililerinden yangınla ilgili bilgi aldı.

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GÜNCELLEME - Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Osmaniye'de plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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yangın Osmaniye

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