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GÜNCELLEME - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Düzce'ye getirildi

05.07.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NAAŞIN DÜZCE'YE GETİRİLMESİ EKLENDİ

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın naaşı Düzce'ye getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirilen şehidin naaşı, ailesi, yakınları ve Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kocaeli Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Ayhan Gedik, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kocaeli Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu ile diğer askeri ve mülki erkan tarafından karşıladı.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, uçaktan tören mangasınca alınarak Düzce Belediyesine ait cenaze nakil aracına omuzlarda taşındı.

Şehidin naaşı, kara yolu ile getirildiği memleketi Düzce'de Anadolu Otoyolu Gölyaka gişelerinde, Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Naci Akkaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Gölyaka Kaymakamı Fahri Onay, Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan tarafından karşılandı.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna alındı.

Şehit Bal'ın naaşı, ikindi vakti düzenlenecek tören ve kılınacak namazın ardından Bakacak köyü mezarlığına defnedilecek.

GÜNCELLEME - Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Düzce'ye getirildi

NAAŞIN DÜZCE'YE GETİRİLMESİ EKLENDİ

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olan uzman çavuşun naaşı Kocaeli'ye getirildi

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