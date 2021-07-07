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GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalananlardan birine adli kontrol

07.07.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gözaltı süreleri uzatılan 3 şüpheli ise emniyete götürüldü.

Samsun'da dün, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı belirlenen, örgüte müzahir bankada hesap hareketleri ve haklarında ifadeler bulunan, Sinop'ta aktif olarak çalışan hemşire ve özel sektör çalışanlarından oluşan 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNCELLEME - Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalananlardan birine adli kontrol

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede

Samsun'da FETÖ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli adliyede
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Anahtar Kelimeler:
fetö Samsun

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