YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. GÜNCELLEME - Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın

GÜNCELLEME - Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın

23.08.2022 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yangın kısmen kontrol altına alındı YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gıda ve kozmetik fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tekkeköy ilçesi Recepoğlu Kavşağı mevkisinde gıda ve kozmetik üretimi yapılan bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında küçük çaplı patlamalar oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Yangına, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin yanı sıra ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın kısmen kontrol altına alındı.

Samsun İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, sık sık patlamalar olduğu için yangına dışarıdan müdahale ettiklerini bildirdi. Zengin, "Kapalı alanda yanma var. Alev boyu oldukça düştü. Patlamalar devam ettiği için dört taraftan müdahale çalışmaları devam ediyor. Şu an için herhangi bir can kaybı yok." dedi.

Canik Kaymakamı Mahmut Halal da olay yerinde incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.

GÜNCELLEME - Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın

- Yangın kısmen kontrol altına alındı YANGININ KISMEN KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Samsun'da gıda ve kozmetik fabrikasında yangın çıktı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Samsun kozmetik gıda

Samsun Namaz Vakitleri 23 Ağustos Salı

İmsak
04:10
Sabah
05:45
Öğle
12:42
İkindi
16:28
Akşam
19:30
Yatsı
20:58

Samsun Nöbetçi Eczaneler23 Ağustos Salı

Gökçe Eczanesi
Ilkadim
Anadolu Eczanesi
Ilkadim
Canik Eczanesi
Canik
Pekşen Eczanesi
Atakum
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sancar Eczanesi
Tekkekoy
Gamze Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Sokak ortasında acımasız darp! Defalarca tekmelediler yetmedi...

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Transparan kıyafetiyle konsere gitti! “Mahrem yerlerini...”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Sınırları aştı! İç çamaşırsız paylaşımı olay oldu

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Küçücük ihmal sonu oluyordu! Ölümden böyle kurtuldu

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.