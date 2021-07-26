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GÜNCELLEME - Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu

26.07.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UÇUŞUN İPTAL EDİLDİĞİ EKLENDİ

Ankara - Samsun seferini yaparken iniş sırasında kuşa çarpan yolcu uçağının burun kısmında ezilme oldu.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Jet'e ait TK7135 sefer sayılı yolcu uçağı, Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kuşa çarptı.

Ankara-Samsun seferini yapan uçağın güvenli şekilde inişi gerçekleştirildi.

Yolcuların ayrılmasının ardından uçak teknik olarak incelemeye alındı.

Saat 18.10'da Samsun-Ankara seferini yapması planlanan uçak, kaza nedeniyle pistte bekletiliyor.

Teknik analizler sonucu uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Yolcular ise havalimanından ayrıldı.

GÜNCELLEME - Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu

- UÇUŞUN İPTAL EDİLDİĞİ EKLENDİ

Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu

Samsun'da iniş sırasında kuşa çarpan uçağın burnunda ezik oluştu
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