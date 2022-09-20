GÜNCELLEME - Samsun'da tefecilik ve yağma operasyonunda 15 zanlı yakalandı

Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 tabanca gövdesi, 4 tüfek, 127 tabanca fişeği, 193 kartuş, 2 telsiz, 1 dürbün, 4 bıçak, 5 sentetik ecza hapı, 15 senet, 1 çek, 91 bin 750 Türk lirası, 1450 dolar, 5 bin 100 avro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, yağma, uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere birçok suç faaliyeti tespit edilen suç örgütüne yönelik 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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