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GÜNCELLEME - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

15.06.2022 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

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İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu sürücülerden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy mevkisinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 39 ABT 447 plakalı tır, aynı yönde seyreden 35 SGE 93 plakalı tırla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 39 ABT 447 plakalı tır alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, kazada hayatını kaybeden sürücünün cansız bedenini uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkardı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNCELLEME - Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

DETAYLAR EKLENDİ

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

Sancaktepe'de iki tırın çarpışması sonucu bir kişi öldü

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