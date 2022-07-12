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GÜNCELLEME - Siirt'te baraj gölüne giren çocuk boğuldu

12.07.2022 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

SİİRT (AA) - Siirt'te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde ailesiyle pikniğe giden ve arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki Hasan Olgaç, bir süre sonra gözden kayboldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Batman Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar, Olgaç'ın cansız bedenini suya girdiği yerin yakınında buldu.

Çocuğun cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GÜNCELLEME - Siirt'te baraj gölüne giren çocuk boğuldu

CESEDİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'te akıntıya kapılan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı

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