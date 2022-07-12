GÜNCELLEME - Siirt'te baraj gölüne giren çocuk boğuldu

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Batman Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde ailesiyle pikniğe giden ve arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki Hasan Olgaç, bir süre sonra gözden kayboldu.

CESEDİN BULUNMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

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