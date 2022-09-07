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GÜNCELLEME - Şırnak'ta düştüğü gölette cesedi bulunan kamyon sürücüsü defnedildi

07.09.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Şırnak'ta gölete devrilen kamyonun yaşamını yitiren sürücüsü Yusuf Hazar, toprağa verildi.

​​​​​​​Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait kamyonun dün gölete devrilmesinin ardından sürücü Yusuf Hazar'ın (22) bulunması için başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bugün yeniden devam etti.

AFAD'ın dalgıç ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu Hazar'ın cesedi bulundu.

Yusuf Hazar'ın cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine gönderildi.

Hastanedeki işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınan cenaze, Vakıfkent Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Hazar'ın yakınları cenaze töreni sırasında gözyaşı döktü.

Şırnak'ta Cudi Dağı mevkisinde özel bir maden ocağına ait Yusuf Hazar idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyon kontrolden çıkarak gölete devrilmiş, ekiplerce kamyon göletten çıkarılmış, AFAD'ın dalgıç ekiplerince sürücü Hazar'ın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

GÜNCELLEME - Şırnak'ta düştüğü gölette cesedi bulunan kamyon sürücüsü defnedildi

CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta gölete düşen kamyonun sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta kömür ocağında gölete düşen kamyon sürücüsünün cesedi bulundu

Şırnak'ta kömür ocağında gölete düşen kamyon sürücüsünün cesedi bulundu

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