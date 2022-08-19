GÜNCELLEME - Sulama göletinin vana kuyusuna giren 3 kardeş metan gazından zehirlenerek öldü

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adatepe Mahallesi'nde bulunan sulama göletinden kanallara su verilmesini sağlayan vanaların yer aldığı kuyuya giren Enes Turan'ın (24) çıkmaması üzerine ağabeyleri Osman (40) ve Sadi Turan (39) da kuyuya indi.

Aradan uzun süre geçmesine rağmen 3 kardeşin de geri dönmemesi üzerine yakınları itfaiyeye haber verdi. Kuyuya inen itfaiye ekipleri, metan gazından zehirlenen kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kardeşlerin cenazeleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Çalışmalar sırasında kuyudaki gazdan etkilenen itfaiye erleri Adem Karaman ve Mustafa Ev de Vezirköprü Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Enes, Osman ve Sadi Turan kardeşlerin cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak Adatepe Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenazeler, aynı mahalledeki kabristanlıkta ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Adatepe Mahallesi Muhtarı Cemil Akbaş, gazetecilere, dün saat 18.00 civarında Enes Turan'ın evden ayrıldığını, geri dönmeyince saat 21.00 sularında ağabeylerinin aramaya başladıklarını söyledi.

Ağabeylerinin göletin olduğu yerde Enes Turan'ın motosikletini bulduklarını anlatan Akbaş, "Gece yarısı ben de jandarmayla olay yerine geçtim. Biz gittiğimizde üçü de hayatını kaybetmişti. Öğrendiğimiz kadarıyla Enes'i gören ağabeyi Osman Turan, peşinden kuyuya giriyor. O da çıkmayınca Sadi Turan içeriye giriyor." dedi.

Kuyunun başında mazgal bulunduğunu dile getiren Akbaş, "Balık tutmak veya başka şeyler için oraya gidiyorlar. Tedbir almıyoruz. Üçü de benim akrabam zaten. Bizi derinden üzdüler. Hepimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.