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GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu

26.10.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında, botun alabora olması nedeniyle denize düşüp kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına dün gece ara veren ekipler, denizde kaybolan Muaz Bellikli'yi (22) bulmak için yeniden çalışma başlattı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, arama çalışmalarını 2 bot, helikopter ve dalgıç ekiplerle havadan, karadan ve denizden sürdürdü.

Bellikli'nin cesedi, botun alabora olduğu yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulundu.

Dalgıç ekipler tarafından karaya çıkarılan ceset, ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mürefte Limanı açıklarında dün karaya oturan römorköre yardım için giden bot, olumsuz hava koşulları nedeniyle alabora olmuş, bottaki 2 kişi denize düşmüştü.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD ve jandarma ekipleri, denizde Metin Altan'ın (46) cansız bedenine ulaşmış, Muaz Bellikli'nin bulunması için arama çalışması başlatmıştı.

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu

CESEDİN BULUNDUĞU BİLGİSİ EKLENDİ

Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu

Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu

Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu

Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu

Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu

Tekirdağ'da bottan denize düşerek kaybolan kişinin cesedi bulundu
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