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GÜNCELLEME - Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

26.07.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teknenin kaptanı Murat Tan: "Yunan güçleri, teknemizi batırmaya yönelik bir hareket izledi" TEKNE KAPTANININ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Ege Denizi'nde Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye taciz teşebbüsünde bulunan Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 25 Temmuz saat 08.50'de Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili güneybatısında Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurunun taciz teşebbüsünde bulunduğu belirtildi.

Yunan botunun, Türk Sahil Güvenlik botuyla icra edilen önleme manevraları ile engellendiği ve bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

- Tekne kaptanı yaşananları anlattı

Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki marinaya demirleyen teknenin kaptanı ve yelken antrenörü Murat Tan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yarış sırasında Yunan Sahil Güvenlik botunun tacizine uğradıklarını ve bu nedenle büyük tehlike atlattıklarını söyledi.

Teknede biri kadın 9 yarışmacının olduğunu dile getiren Tan, "Sağ olsun Türk Sahil Güvenlik ekipleri, onların bize yaklaştığını gördüğü an direkt hızlı şekilde yardımımıza geldi. Yunan güçleri, teknemizi batırmaya yönelik bir hareket izledi. Bunun nedenini bilmiyoruz. Teknemiz filodaki tek bayrak kırmızısı tekne, belki de o nedenle oldu, şu an bilemiyoruz. Yaklaşık 30 dakika çok sıkıntılı süreç yaşadık." ifadesini kullandı.

Teknede yer alan Oğuzhan Uçoğlu da büyük tehlike atlattıklarını belirterek, kendilerine destek veren ve Yunan botunu uzaklaştıran Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti.

- Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Denizde yaşananlar, yarışmacılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde "Gelecek için yelken açıyoruz" sloganıyla yarışan teknenin önünden Yunan botunun hızla geçtiği görülüyor. Bu sırada yarışı takip eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yunan botunu yarış rotası dışına çıkartması da görüntülere yansıyor.

GÜNCELLEME - Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

- Teknenin kaptanı Murat Tan: "Yunan güçleri, teknemizi batırmaya yönelik bir hareket izledi" TEKNE KAPTANININ AÇIKLAMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

Tekneye taciz girişiminde bulunan Yunan botunu Türk Sahil Güvenlik botu uzaklaştırdı

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