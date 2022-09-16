YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. GÜNCELLEME - Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

GÜNCELLEME - Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

16.09.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göçük altında kalan 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Van-Hakkari kara yolunda inşaat halindeki tünelde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Geçidi'nde yapımı süren tünelin son kısımlarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Tünelde çalışma yürüten işçilerden bazıları göçüğün altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi.

Enkaz altından kurtarılarak Başkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı Cemil Diyapoğlu, tünelde çalışma esnasında göçük meydana geldiğini söyledi.

Arkadaşlarını kurtarmaya çalışırken düşen toprak ve taşların altında kaldığını belirten Diyapoğlu, kendisini kurtaranlara teşekkür etti.

- 2 işçi hayatını kaybetti

Olay yerine sevk edilen ekipler, göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Çalışmada işçilerden 2'sinin cansız bedeni göçük altından çıkarılarak Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Çelikel olay yerine gelerek bilgi aldı.

GÜNCELLEME - Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

- Göçük altında kalan 2 işçi öldü, 1 işçi yaralandı HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİ SAYISI VE DETAY EKLENDİ

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Van'da inşaatı süren tünelde göçük meydana geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van Başkale Göçük tünel

Van Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:20
Sabah
05:42
Öğle
12:06
İkindi
15:36
Akşam
18:20
Yatsı
19:37

Van Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Cumartesi

Saydan Eczanesi
Ipekyolu
Serhat Eczanesi
Ipekyolu
Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Park Eczanesi
Edremit
Cadde Eczanesi
Tusba
Vitamin Eczanesi
Ercis
Başkale Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cesediyle yemek yaptı! İfadesi kan dondurdu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Transparan tulumuyla pozu olay oldu

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Müstehcen pozlarını satıyor! Eski kocasını ifşa etti

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.