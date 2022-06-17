GÜNCELLEME - Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yolcu Gülperi Telan da yolculuk sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Yolculardan Kenan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı saatten itibaren tüm yetkililerin seferber olduğunu söyledi.

YOLCULARIN KAYSERİ'YE GETİRİLDİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

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