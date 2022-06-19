Güney Koreli müzik grubu "Ciipher" Adana'da konser verdi

Güney Koreli K-Pop Idol Grubu "Ciipher", Adana'da müzikseverlerle konserde buluştu.

Kore Kültür Merkezi Genel Müdürü Kee-houng Park, bir alışveriş merkezinde düzenlenen konser öncesinde, Kore Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında Adana'da bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Ülkeleri ile Türkiye arasında kurulan diplomatik ilişkilerin 65'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Kee-houng Park, Kore Kültür Merkezi'nin iki ülke arasında bir köprü rolü oynadığını söyledi.

Kee-houng Park, iki ülke arasındaki yakın ilişkinin daha çok güçlenmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bu yıl 11'inci yıl dönümünü kutlayan Kore Kültür Merkezi, Türkiye'deki 81 ilin 70'ini ziyaret ederek Kore'yi tanıtan etkinlikler düzenledi." dedi.

"K-Pop'un Türkiye'de ve dünyada sevilmesinin nedeni evrensel ve orijinal olmasından kaynaklanıyor." ifadesini kullanan Kee-houng Park, Kore kültürünü yakından tanımak isteyen herkesi ülkesine davet etti.

Grup üyeleri de konser öncesi Türkiye'deki hayran kitlesi ve yerel lezzetlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Grup üyelerinden Tag, Hatay'da verdikleri konserden mutlu ayrıldıklarını, hayranlarının ilgisinin kendilerini sevindirdiğini ve Adana'da verecekleri konserlerinde de herkesin eğleneceği bir performans sergileyeceklerini kaydetti.

HyunBin de konser için gittikleri Hatay'da tepsi kebabını tatma imkanı bulduklarını belirterek, grup üyeleriyle Ankara'da da konser vermek istediklerini söyledi.

Konuşmanın ardından "Ciipher" üyeleri, sahneye çıktı.