YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

19.08.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak iklimlere göç eden leylekler, İstanbul Kumburgaz'da "Leylek Habitatı" olarak bilinen yer ile Sarıyer, Toygartepe, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerinden gözlenebiliyor - Kuş gözlemcisi Fatih Keleş: - "İstanbul üzerinden 1 milyona yakın leylek geçecek. Bunların hepsini İstanbul'un herhangi bir yerinden kafanızı kaldırdığınızda görebileceğiniz bir döneme giriyoruz"

İSTANBUL (AA) - TAHA ERHAM KELEŞ - Sonbaharın yaklaşmasıyla güneye göçe başlayan leylekler, semalarından geçtikleri İstanbul'da görsel şölen oluşturuyor.

Avrupa ve Balkanlarda yazı geçiren leylekler, kuzeydeki üreme sahalarından daha sıcak olan Afrika'ya göçe başladı.

12 yıldır kuş gözlemciliği yapan Fatih Keleş, gökyüzünde yol alan leyleklerin göç sürecini, AA muhabirine anlattı.

- "Leylekler denizler üzerinden göç etmeyi tercih etmez"

Leyleklerin ilkbaharda, Afrika ve Hatay'dan Türkiye'ye girerek Avrupa'ya göç ettiklerini, sonbaharda ise Avrupa'dan Afrika'ya tersine göçe geçtiğini belirten Keleş, "Leylekler, denizler üzerinden göç etmeyi tercih etmez." dedi.

Leylek gibi kanat açıklığı büyük canlıların binlerce kilometrelik yolda minimum enerjiyi kullanması gerektiğini aktaran Keleş, "Minimum enerjiyi de kullanabilecek tek yer karalar üzerinde ısınan havanın yükselmesiyle oluşabilecek termallerdir. Termaller, kuşların minimum kanat çırparak maksimum verimde uçmalarını sağlar." diye konuştu.

- "Bu göç sonbaharın habercisi"

Şu anki göçün sonbaharın habercisi olduğunu dile getiren Keleş, şöyle devam etti:

"15 Ağustos ile 15 Eylül arasında en aktif göç seyrediliyor. Bu dönemde İstanbul üzerinden 1 milyona yakın leylek geçecek. Bunların hepsini İstanbul'un herhangi bir yerinden kafanızı kaldırdığınızda görebileceğiniz döneme giriyoruz. İstanbul çok şanslı bir şehir. Enez'den Türkiye'ye girdikten sonra leyleklerin Afrika'ya dönüşlerinde, ilk uğradıkları yer Silivri ve Çatalca tarafları oluyor. Kumburgaz taraflarında, kendi aramızda 'Leylek Habitatı' olarak tabir ettiğimiz yer, en fazla leyleğin görülebildiği ve dünya üzerinden en fazla gözlemcinin leylek göçü için geldiği bölge olacak. Leylekleri keskin viraj Sarıyer, Toygartepe, Büyükçamlıca ve Küçükçamlıca tepelerinden de görebiliriz."

Keleş, leylek göçünün eko turizme katkı sağlayabileceğini belirterek, "Dünyada eşi benzeri bulunmayacak bir göçten bahsediyoruz. Leylekler estetik kuşlar olduğu için hem görsel şölen hem Boğaz'dan geçerken arkadaki tarihi manzarayla birleştiğinde tarihi ve ekolojik ortam yaratılmış oluyor. Leylekler fotoğrafçılık açısından estetik kuşlar. İlgili arkadaşlar leyleklerin konaklama alanlarında durarak ya da uçar halde pozlarını çekerek görsel şölen yaratabilirler." dedi.

Geceleri leyleklerin göç etmeyip konakladıklarını anlatan Keleş, sabahın erken saatlerinde konaklama alanlarından binlerce leyleğin havalandığı anların görülebileceğini söyledi.

Leyleklerin bilge canlılar olduğunu anlatan Keleş, "Kuş gözleminin psikoterapik, insanı rahatlatan bir tarafı var. Bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Çünkü leylekler inanılmaz estetik, huzur veren canlılar." dedi.

Kuş gözleminin insanların ufkunu açacak ve insanları doğaya bağlayacak bir tarafının da olduğuna dikkati çeken Keleş, "Sulak alanları korumamız gerekiyor. Bu canlıların oralara, bizim de onlara ihtiyacımız var. Kuşların ekolojik denge üzerindeki katkısı sonsuz. Onlar tozlaşmadan çekirge gibi canlıların denge kurmasına kadar birçok aktivitenin içerisindeler. İnsanlar bu ayda kafalarını bolca yukarıya kaldırsınlar. Çok güzel manzaralar onları bekliyor. İstanbul için festival tadında geçmesi gereken bir dönem." diye konuştu.

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

- Sıcak iklimlere göç eden leylekler, İstanbul Kumburgaz'da "Leylek Habitatı" olarak bilinen yer ile Sarıyer, Toygartepe, Büyük Çamlıca ve Küçük Çamlıca tepelerinden gözlenebiliyor - Kuş gözlemcisi Fatih Keleş: - "İstanbul üzerinden 1 milyona yakın leyle

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Güneye göçen leylekler İstanbul semalarında

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
fatih keleş

İstanbul Namaz Vakitleri 19 Ağustos Cuma

İmsak
04:35
Sabah
06:10
Öğle
13:13
İkindi
17:00
Akşam
20:05
Yatsı
21:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Cuma

Büyükada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Çiçek Eczanesi
Arnavutkoy
Kaya Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Eski seks suçlusu çıldırdı! İnsanlarla konuşan adama bir anda...

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Çocuk ticaretinin kurbanı oldu! ''Beni ailemden çaldılar''

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dünyaca ünlü modelden namaz itirafı! "Ramazan ayında..."

Dünyaca ünlü modelden namaz itirafı! "Ramazan ayında..."

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Cinsel ilişki sesleri evinde yankılandı! “Tavsiye almaya...”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.