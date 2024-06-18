Gürcistan maçında tarihe geçecek karambol! Rakip kaleci ceza sahamıza geldi, saniyeler sonra topu ağlara gönderdik!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile mücadele etti. İlk yarı 1-1 sona eren mücadeleden ay-yıldızlılar 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

İLK KEZ İLK MAÇTAN 3 PUAN

Ay-yıldızlılar böylece 6. kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarda ilk kez ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

SAMET AKAYDİN GOLÜ ÖNLEDİ

Gürcistan'ın şutunun önüne atlayan Samet Akaydin, mücadelenin 2-2 bitmesini önledi. Topu kornere çelen yıldız oyuncu golün oluşumunu istemeden de olsa sağlamış oldu.

DEFANS YAPARKEN GOL ATTIK

Samet Akaydin'in kornere çeldiği top sonrası Gürcistan Milli Takımı'nda kaleci bile kullanılan kornerde ceza sahamızdaydı. Mert Günok'un yumrukladığı topla buluşan Kerem Aktürkoğlu rakip kaleye kadar giderek boş kaleye gol attı.

