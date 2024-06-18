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Gürcistan maçında tarihe geçecek karambol! Rakip kaleci ceza sahamıza geldi, saniyeler sonra topu ağlara gönderdik!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.06.2024 21:09
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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan’ı 3-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 25’inci dakikada Mert Müldür, 65’inci dakikada Arda Güler ve 90+7'nci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golün hikayesi uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek cinstendi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile mücadele etti. İlk yarı 1-1 sona eren mücadeleden ay-yıldızlılar 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

İLK KEZ İLK MAÇTAN 3 PUAN

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Ay-yıldızlılar böylece 6. kez katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gruplarda ilk kez ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

SAMET AKAYDİN GOLÜ ÖNLEDİ

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Gürcistan'ın şutunun önüne atlayan Samet Akaydin, mücadelenin 2-2 bitmesini önledi. Topu kornere çelen yıldız oyuncu golün oluşumunu istemeden de olsa sağlamış oldu.

DEFANS YAPARKEN GOL ATTIK

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Samet Akaydin'in kornere çeldiği top sonrası Gürcistan Milli Takımı'nda kaleci bile kullanılan kornerde ceza sahamızdaydı. Mert Günok'un yumrukladığı topla buluşan Kerem Aktürkoğlu rakip kaleye kadar giderek boş kaleye gol attı.

Euro 2024 Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kerem Aktürkoğlu euro 2024
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