'Güvende hissetmiyorum' demişti! Beşiktaşlı Josef de Souza'nın yeni adresi belli oldu...

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 8 haftada 15 puan toplayarak 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in oynattığı oyun tartışma yaratırken, takım kaptanlarından Josef de Souza'nın da geleceği merak ediliyordu. Siyah - beyazlıların Brezilyalı yıldızı için sıcak bir gelişme yaşandı.

JOSEF DE SOUZA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

HAREKETE GEÇTİLER Brezilya basınının haberine göre; Gremio, transfer listesini belirledi ve sürpriz isimler için harekete geçti.

JOSEF DE SOUZA LİSTEDE Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza'nın da Gremio'nun listesinde yer aldığı ifade edildi.

GREMIO'DA İZ BIRAKAN İSİMLERDEN Josef de Souza'nın, Avrupa'da kontratı sona eren oyuncular için girişimlere başlayan Gremio'da oynadığı dönemde iz bıraktığı ve taraftarların hayranlığını kazandığı vurgulandı.

ANKARAGÜCÜ SONRASI KONUŞTU Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçı sonrasında sahaya giren bir taraftara müdahale eden Josef de Souza, ertesi gün basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.