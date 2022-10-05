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'Güvende hissetmiyorum' demişti! Beşiktaşlı Josef de Souza'nın yeni adresi belli oldu...

05.10.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Josef de Souza'nın adı gündemden düşmüyor. 5. haftada oynanan Ankaragücü maçında sahaya giren taraftara müdahalesi sonrasında kırmızı kart gören ve düzenlediği basın toplantısında güvende hissetmediğini söyleyerek gelecek sezon ayrılacağını açıklayan Josef de Souza ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah - beyazlıların Brezilyalı yıldızına ülkesi takımlarından Gremio talip oldu. İşte ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız 8 haftada 15 puan toplayarak 6. sırada yer alan Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in oynattığı oyun tartışma yaratırken, takım kaptanlarından Josef de Souza'nın da geleceği merak ediliyordu. Siyah - beyazlıların Brezilyalı yıldızı için sıcak bir gelişme yaşandı.

JOSEF DE SOUZA'NIN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

HAREKETE GEÇTİLER

HAREKETE GEÇTİLER
Brezilya basınının haberine göre; Gremio, transfer listesini belirledi ve sürpriz isimler için harekete geçti.

JOSEF DE SOUZA LİSTEDE

JOSEF DE SOUZA LİSTEDE
Haberde sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Josef de Souza'nın da Gremio'nun listesinde yer aldığı ifade edildi.

GREMIO'DA İZ BIRAKAN İSİMLERDEN

GREMIO'DA İZ BIRAKAN İSİMLERDEN
Josef de Souza'nın, Avrupa'da kontratı sona eren oyuncular için girişimlere başlayan Gremio'da oynadığı dönemde iz bıraktığı ve taraftarların hayranlığını kazandığı vurgulandı.

ANKARAGÜCÜ SONRASI KONUŞTU

ANKARAGÜCÜ SONRASI KONUŞTU
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Ankaragücü maçı sonrasında sahaya giren bir taraftara müdahale eden Josef de Souza, ertesi gün basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.

"BENZER BİR OLAY OLACAK"

"BENZER BİR OLAY OLACAK"
Souza, "Duygusallaşarak ağlamamın nedeni, ailemle görüşmem ve haksız bir ceza aldıktan sonra verdiğimiz karar. Eminim ki buna benzer bir olay yine olacak ve ben de tekrar aynı tavrı sergileyeceğim. Bu sezon elimizden gelenin en iyisini yapıp, Beşiktaş'ı tekrar şampiyon yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.
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