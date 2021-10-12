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Güzel model Alyssa Arce, cesur pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

12.10.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li model Alyssa Arce, Instagram hesabından paylaştığı sınır tanımayan pozlarıyla adından söz ettiriyor. Sosyal medyanın en cesur fenomenlerinden olan güzelin paylaşımlarına beğeni yağıyor.

29 yaşındaki ABD'li model Alyssa Arce, 500 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cüretkar pozlarıyla nefes kesiyor. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Arce'ın paylaşımları, büyük ilgi görüyor.

İŞTE ALYSSA ARCE'NIN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:

27 Şubat 1992'de Güney Carolina'da dünyaya gelen Alyssa Arce, Honduraslı bir baba ve Gürcistanlı bir annenin kızı.
Sosyal medyadaki cüretkar paylaşımlarıyla yoğun ilgi gören Arce, 2014 yılında Justin Bieber'la bir yatta görüntülenmişti ancak ikili, aşk iddialarını yalanlamıştı.
Güzel modelin, Selena Gomez ve Justin Bieber ilişkisinin bitmesine neden olduğu bile konuşulmuştu.
Arce, ergenliğinde özgüvensiz biriydi. Ancak liseden sonra keşfedildi ve modellik yapmaya başladı.
Seksi model, Miami merkezli Wilhelmina ajansıyla sözleşme imzaladı ve birkaç yıl içinde Miami'nin en çok aranan mankenleri arasına girdi.
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Anahtar Kelimeler:
Model
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