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Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

10.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesinde 3 ay önce açılan Çalgı Yapım, Bakım ve Onarım Atölyesi, öğrencilere sanat ile zanaatı aynı çatı altında öğretiyor

GAZİANTEP (AA) - ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'teki güzel sanatlar lisesi öğrencileri, çaldıkları enstrümanları yaparak hem sanatı hem zanaatı öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesinde yaklaşık 3 ay önce Çalgı Yapım, Bakım ve Onarım Atölyesi açıldı.

Atölyede 7 eğitmen, çeşitli sınıflardan 34 öğrenciye, farklı dönemlerde bağlama, ney, klasik kemençe ve asma davul gibi enstrümanların yapımını öğretiyor.

Öğrenciler 3 yıllık eğitimin ardından, müzik aletlerine ilişkin iş yeri açabilme imkanı sağlayan ustalık sertifikasına sahip olacak.

- Ahilik geleneğini de öğreniyorlar

Okul Müdürü Mehmet Ali Dağdeviren, AA muhabirine, enstrüman yapımındaki her aşamanın ayrı bir ustalık gerektirdiğini söyledi.

Sanat ile zanaatı bir araya getiren projede yer almaktan mutlu olduklarını belirten Dağdeviren, daha önce konunun sadece sanat tarafıyla ilgilenen öğrencilerin, enstrüman yaparak sabrı, edebi ve saygıyı da öğrendiğini vurguladı.

Atölyenin sorumlusu bağlama eğitmeni Mustafa Karadağlı da okuldaki öğrencilerin gelecek yıllarda konservatuvarda eğitimlerine devam etmesini hedeflediklerini dile getirdi.

Her öğrencinin enstrüman çaldığını, artık imalat aşamasını da öğrendiklerini anlatan Karadağlı, şunları kaydetti:

"Bunları bilmeleri kendileri ve ülkemiz için çok büyük bir kazanç. Bu alanda hem eğitici olmak hem o alanda usta olmak büyük bir avantaj. Yine bu kuşaktan kuşağa öğretilmesi gereken bir meslek. Biz de usta-çırak ilişkisiyle yetiştik. Müziğin temelinin de aslında her ne kadar okulda eğitim görülüyorsa da usta-çırak ilişkisiyle öğretildiği kesindir. Aynı zamanda gözden kaçırdığımız bir başka nokta da bu atölyelerde ahilik geleneği de öğreniliyor."

- Öğrenciler de mutlu

10. sınıf öğrencisi Hasan Atacan Kayhan, çalgı yapmayı öğrenmenin kendisi için avantaj olduğu belirterek, "Çaldığın enstrümanı yapmak çok güzel bir duygu. Biri size sorduğunda rahatlıkla söyleyebiliyorsunuz nasıl yapıldığını. İleride bağlamam kırıldığında, telleri koptuğunda kendim yapabilirim, kendim tasarlayabilirim." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Zeynep Kaya ise imalatın her aşamasını öğrendiklerini anlatarak, "Bağlama çalışıyorum, bir yandan da yapmayı öğreniyorum. Çok güzel bir duygu. Kendi çaldığım enstrümanı yapmayı hocalarımız sayesinde öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

- Milli Eğitim Bakanlığınca Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesinde 3 ay önce açılan Çalgı Yapım, Bakım ve Onarım Atölyesi, öğrencilere sanat ile zanaatı aynı çatı altında öğretiyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

Güzel sanatlar lisesi öğrencileri çaldıkları enstrümanı kendileri yapıyor

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