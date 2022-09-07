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  4. Haaland tarih yazıyor! Morientes, Saviola ve Ibrahimovic...

Haaland tarih yazıyor! Morientes, Saviola ve Ibrahimovic...

07.09.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Manchester City'nin Borrusia Dortmund'dan 60 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Erling Haaland, adından söz ettirmeye devam ediyor. 22 yaşındaki Norveçli performansıyla konuşulmayı sürdürürken, Sevilla'ya karşı oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında attığı gollerle tarihe geçti. İşte detaylar...

Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester City
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Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Sevilla, sahasında Manchester City'yi konuk etti. G Grubu karşılaşmasında İngiliz ekibi, Sevilla'yı Sanchez Pizjuan'da 4-0 mağlup ederek adeta bozguna uğrattı. Premier Lig ekibini farklı galibiyete ulaştıran golleri 20. ve 67. dakikalarda Erling Haaland ve 58. dakikada Phil Foden ve 90+2'de Dias kaydetti. City, ikinci hafta sahasında Borussia Dortmund ile karşılaşacak. İspanyol ekibi ise Kopenhag'a konuk olacak.

HAALAND TARİH YAZDI!

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İngiliz devinin yeni transferi Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 20. maçında 25. golünü kaydetti. Golcü oyuncu, 20 maçta bunu başaran ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Norveçli gol makinesi, bu sezon Premier Lig'de 10 gol ve 1 asistlik performansa imza attı. Erling Haaland aynı zamanda; Şampiyonlar Ligi tarihinde Morientes, Saviola ve Ibrahimovic'in ardından forma giydiği üç farklı takımla çıktığı ilk maçta gol atan dördüncü oyuncu oldu.

HAALAND FOTOĞRAFLARI

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