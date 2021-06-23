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  4. Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

Hadise'den ayrılan Kaan Yıldırım tatilde! Sürpriz aşk ortaya çıktı

23.06.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Evgar ve sevgilisi Levent Babataş, Fethiye'de objektiflere takıldı.

Tatil yapan çifte, yeni aşıklar Gülcan Aslan, Uraz Kaygılaroğlu ve Hadise ile evliliğe giden ilişkisini bitiren Kaan Yıldırım da eşlik etti. Sürpriz aşk, ortaya çıktı.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve nikah masasına oturması beklenen Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin aşkı ani bir kararla sona erdi. Kaan Yıldırım ayrılıktan sonra arkadaşlarıyla Ege sahillerine inerek efkar dağıttı.
Demet Evgar, beraberliğini 2 sene önce duyurduğu sevgilisi Levent Babataş ile birlikte görüntülendi. Fethiye'deki bir kamp alanında tatil yapan çifte oyuncu Gülcan Aslan'ın yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu ve şarkıcı Hadise'den geçtiğimiz günlerde ayrılan Kaan Yıldırım eşlik etti.
Meslektaşı Melis İşiten’le boşandıktan sonra adı pek çok isimle aşk dedikodusuna karışan Uraz Kaygılaroğlu, son olarak oyuncu Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Uraz Kaygılaroğlu'nun tatilde Gülcan Aslan ile birlikte samimi halleri objektiflere yansıdı.
Uraz Kaygılaroğlu aradığı aşkı oyuncu Gülcan Aslan'da buldu. Fethiye'de ki kamp tatilinde ilk kez objektiflere takılan ikili aşklarını gözler önüne serdi.
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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar Hadise Kaan Yıldırım Uraz Kaygılaroğlu
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