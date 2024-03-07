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  4. Hadise önce paylaştı sonra sildi! Yüzündeki değişim dikkat çekti

Hadise önce paylaştı sonra sildi! Yüzündeki değişim dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 10:52
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Sahne tarzı, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu defa yüzündeki değişimle gündem oldu. Hadise konser sonrası pozlarını önce paylaştı sonra sildi. Hadise'nin son pozlarını görenler tanımakta zorlandı.

Son dönemde özel hayatı ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu defa konser sonrası yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.

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SON POZU OLAY OLDU

Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyı takipçileri tanımakta adeta zorlandı.
Hadise “Yüzüne ne oldu, bu sen değilsin” yorumları sonrası bu paylaşımını sildi.

AŞK ORUCUNU BOZMUŞTU

AŞK ORUCUNU BOZMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük olduğu söylenen Mert Ayaydın ile görüntülenen Hadise için "aşk orucunu bozdu" yorumları yapılmıştı.
İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi magazin gündemine bomba gibi düştü.

2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikâh masasına oturan Hadise'nin mutluluğu kısa sürmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Hadise sosyal medya ünlü şarkıcı
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