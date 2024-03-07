Hadise önce paylaştı sonra sildi! Yüzündeki değişim dikkat çekti

Son dönemde özel hayatı ve sahne tarzıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise bu defa konser sonrası yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. 4 kadını sıraya dizdi 'Köpek gibi havla' dedi... O sahne tepki çekti



SON POZU OLAY OLDU

Hadise'nin yüzündeki değişim dikkat çekti. Ünlü şarkıcıyı takipçileri tanımakta adeta zorlandı.

Hadise “Yüzüne ne oldu, bu sen değilsin” yorumları sonrası bu paylaşımını sildi.

AŞK ORUCUNU BOZMUŞTU Geçtiğimiz günlerde kendisinden 10 yaş küçük olduğu söylenen Mert Ayaydın ile görüntülenen Hadise için "aşk orucunu bozdu" yorumları yapılmıştı.

İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi magazin gündemine bomba gibi düştü.