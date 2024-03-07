4 kadını sıraya dizdi 'Köpek gibi havla' dedi... Taş Kağıt Makas dizisindeki o sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizideki bir sahne ile sosyal medya ayağa kalktı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas'ın başrolünde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi ünlü isimler yer alıyor. 'Cumartesi gecesine kadar dikkat' dedi! İlginç önerisiyle gündem oldu



O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi.

Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor.

Bu sahne, birçok izleyici tarafından kadın düşmanı ve aşağılayıcı olarak yorumlandı.

ELEŞTİRİ YAĞDI Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dizinin senaristleri ve yapımcıları eleştirildi.