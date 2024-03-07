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  4. 4 kadını sıraya dizdi 'Köpek gibi havla' dedi... Taş Kağıt Makas dizisindeki o sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

4 kadını sıraya dizdi 'Köpek gibi havla' dedi... Taş Kağıt Makas dizisindeki o sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.03.2024 09:34
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Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven ve Hande Ataizi'nin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizisindeki bir sahne sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Dizide 4 kadının sıraya dizildiği ve kadınlara 'köpek gibi havla' denilen sahneye tepki yağdı.

Kanal D'nin yeni dizisi Taş Kağıt Makas dizideki bir sahne ile sosyal medya ayağa kalktı. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu yapımcılığını MF yapımın üstlendiği Taş Kağıt Makas'ın başrolünde Ozan Güven, Ekin Koç, Serra Arıtürk gibi ünlü isimler yer alıyor.

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O SAHNE TEPKİ ÇEKTİ

Dizinin bir sahnesinde 4 kadın sıraya dizildi ve kadınlara 'köpek gibi içki içmesi' söylendi.
Tepkilere neden olan sahnede, Burak Yörük'ün hayat verdiği Fecir karakteri, kadın karaktere "Köpek gibi havla!" diye bağırıyor ve sonra "Köpek gibi iç!" diyerek zorla alkol içiriyor.
Bu sahne, birçok izleyici tarafından kadın düşmanı ve aşağılayıcı olarak yorumlandı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

ELEŞTİRİ YAĞDI
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda dizinin senaristleri ve yapımcıları eleştirildi.
Sosyal medyada; 'Kadınlar Günü'nden önce böyle bir sahne yayınlanması çok aşağılayıcı', 'Kadın düşmanı bir sahne', 'Asla kabul edilemez' gibi yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
taş kağıt makas sosyal medya Hande Ataizi
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