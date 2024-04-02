YEMEK

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Merhaba, Ben akıllı asistanınız Mynet Chef GPT. Size en uygun yemek tariflerini bulmak için buradayım. Benden yardım alabilirsiniz.

Mynet Chef GPT

1 Hazırlamak istediğiniz öğünü seçiniz
2 Hangi malzemeleri kullanmak istersiniz? Listeden istediğiniz kadar malzemeyi ekleyebilirsiniz.
3 Hangi mutfak türünde olmasını istersiniz?
Daha fazla bilgi girmek ister misiniz?
4 Özel bir beslenme şekliniz var mı?
5 Belirtmek istediğiniz bir alerjiniz var mı?
6 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. YEMEK
    3. Tatlı Tarifleri
    4. Hafifliği ve ucuzluğuyla Ramazan ayının gözbebeği! Kalp ve damar hastalıklarına fayda sağlıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

    Hafifliği ve ucuzluğuyla Ramazan ayının gözbebeği! Kalp ve damar hastalıklarına fayda sağlıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    02.04.2024 14:16
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    11 ayın sultanı Ramazan’da iftar sofralarının vazgeçilmezi ve Osmanlı saray mutfağında da yeri olan güllaç, lezzeti ile damakları şenlendiriyor. Hafifliği ve ucuzluğuyla bu Ramazan ayının da gözbebeği olan tatlının aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarından, bağışıklığın güçlendirilmesine kadar birçok faydası da bulunuyor.

    Ramazan aylarında tutulan oruçları açmak için kurulan iftar sofraları, pek çok yemek seçeneği ile donatılıyor. Bu seçeneklerden biri de güllaç tatlısı.

    Yerel Seçim 2024

    Sahurdan iftar vaktine kadar aç kalınan saatlerin ardından midenin adeta bayram ettiği iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında ise Osmanlı saray mutfağında da yeri olan güllaç yer almaya devam ediyor.

    Hafifliği ve ucuzluğuyla bu Ramazan ayında da en fazla tercih edilen tatlı olan güllacın; aynı zamanda gün içinde kalsiyum, demir, fosfor, potasyum gibi minerallerin vücuda alınmasını, kalp ve damar hastalıklarından bağışıklığın güçlendirilmesine kadar birçok faydası bulunuyor.

    Sakarya'da 30 yıldır tatlıcılık yapan Özcan Kocaman, bir porsiyonunu 60 liraya sattığı tatlıya ilginin yoğun olduğunu ifade etti.

    "GÜLLAÇ RAMAZAN AYI İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR TATLI"

    "GÜLLAÇ RAMAZAN AYI İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR TATLI"

    Sakarya’da tatlı dükkanı olan ve tezgahını güllaçla süsleyen Özcan Kocaman, ““İftardan sonra normal tatlılarda gidiyor ama hafif olduğu için en fazla güllaç tercih ediliyor. Süt ve şekerden yapılmakta. Bizim sütümüz farklı, manda sütü ile yapıyoruz. Sütümüzü kaynatıyoruz içerisine şeker ilave ettikten sonra kaynamaya devam ediyor ve kıvamını aldıktan sonra serçe parmağımızı yakacak şekilde sıcak olması gerekiyor.

    Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra güllaçlarımızı tek tek süt ile ıslatarak tepsiye koyuyoruz. İçerisine; fındık, fıstık veya ceviz ekliyoruz ama biz genel olarak fındığı tercih ediyoruz. Manda sütünün de faydaları var, midenin rahatlamasında etken ve bunun için herkese iftar sonrasında tatlı yiyecek ise güllacı tavsiye edebilirim.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Ramazan güllaç
    En Çok Okunan Haberler
    Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

    Üsküdar Belediyesi'nde kaydedilen anlar gündeme damga vurdu

    AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

    AK Parti ve MHP'nin 4 ili nasıl kaybettiği ortaya çıktı!

    Yeni büyükşehir belediye başkanından seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı

    Yeni büyükşehir belediye başkanından seçilir seçilmez heyecanlandıran maaş çağrısı

    Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek uyardı: Son gün 5 Nisan

    Ev sahipleri dikkat! Bakan Şimşek uyardı: Son gün 5 Nisan

    MHP'li Yazıcıoğlu: "Babam, 'Makamına şeref veren ol' derdi"

    MHP'li Yazıcıoğlu: "Babam, 'Makamına şeref veren ol' derdi"

    'Bugün iftara ne yapsam?' diye düşünenlere pratik tarifler

    'Bugün iftara ne yapsam?' diye düşünenlere pratik tarifler

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

    Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.