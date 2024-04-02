Hafifliği ve ucuzluğuyla Ramazan ayının gözbebeği! Kalp ve damar hastalıklarına fayda sağlıyor, bağışıklığı güçlendiriyor

"GÜLLAÇ RAMAZAN AYI İLE ÖZDEŞLEŞMİŞ BİR TATLI"

Sakarya’da tatlı dükkanı olan ve tezgahını güllaçla süsleyen Özcan Kocaman, ““İftardan sonra normal tatlılarda gidiyor ama hafif olduğu için en fazla güllaç tercih ediliyor. Süt ve şekerden yapılmakta. Bizim sütümüz farklı, manda sütü ile yapıyoruz. Sütümüzü kaynatıyoruz içerisine şeker ilave ettikten sonra kaynamaya devam ediyor ve kıvamını aldıktan sonra serçe parmağımızı yakacak şekilde sıcak olması gerekiyor.