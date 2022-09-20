YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

20.09.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesi Belediye Başkanlığına, MHP'li Meclis Üyesi Harun İsa Gültay (41) seçildi.

Hafik Belediye Meclisi, başkan Selahattin Çuhadaroğlu'nun Danıştay tarafından görevden alınmasının ardından olağanüstü toplandı.

Toplantıda yapılan gizli oylama sonucunda, oy çokluğuyla MHP'li Meclis Üyesi Gültay belediye başkanı oldu.

AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu ve MHP Sivas İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Gültay'ı makamında ziyaret ederek, başarılar diledi.

Gültay ise görevini en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Hafik Belediye Başkanlığına Harun İsa Gültay seçildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Sivas Hafik belediye

Sivas Namaz Vakitleri 20 Eylül Salı

İmsak
04:46
Sabah
06:10
Öğle
12:31
İkindi
15:58
Akşam
18:41
Yatsı
19:59
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

Kendi düğününde ifşa etti! Öyle bir intikam aldı ki...

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

'Büyük beden dans divası' sahnede birden yere yığıldı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.