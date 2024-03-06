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  4. Hailey Baldwin'in fiziği gündemde! "Birdenbire kilo mu aldı?"

Hailey Baldwin'in fiziği gündemde! "Birdenbire kilo mu aldı?"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.03.2024 10:49
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Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla çok konuşulan Hailey Bieber fiziğiyle oldukça beğenilen bir isim. Ünlü bir marka için kamera karşısına geçen ünlü ismin fotoğraftaki kilosu dikkat çekti. Takipçilerinden konuyla ilgili yorum yağarken bazı takipçileri beden algısı yüzünden linç yediği için Hailey'i bilerek shopla kilolu gösterildiği iddia edildi.

Her paylaşımı olay olan Hailey Bieber 2017 yılında erkek dergisi Maxim tarafından “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” listesinde birinci seçilmişti.

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GÖRÜNÜMÜ TARTIŞMA YARATTI

Rhode Beauty'nin kurucusu ve model Hailey Bieber, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

Hailey Bieber, Justin Bieber ile evliliğinden sonra magazinin ilgi odaklarından biri haline dönüşmüştü.

Kendi markasını çıkartarak kariyerini başka bir noktaya taşıyan Hailey iş birliği içinde olduğu markaların adını duyurmak için de elinden geleni yapıyor.

Ünlü isim fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 

Geçtiğimiz gün iş birliği yaptığı markanın en iyi modellerinden biri olan Hailey Bieber, mavi bikinisiyle bir kez daha kameralar karşısına geçti.

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Anahtar Kelimeler:
hailey bieber sosyal medya
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