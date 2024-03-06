Hailey Baldwin'in fiziği gündemde! "Birdenbire kilo mu aldı?"

Her paylaşımı olay olan Hailey Bieber 2017 yılında erkek dergisi Maxim tarafından “Dünyanın En Seksi 100 Kadını” listesinde birinci seçilmişti.
Rhode Beauty'nin kurucusu ve model Hailey Bieber, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.
Hailey Bieber, Justin Bieber ile evliliğinden sonra magazinin ilgi odaklarından biri haline dönüşmüştü.
Kendi markasını çıkartarak kariyerini başka bir noktaya taşıyan Hailey iş birliği içinde olduğu markaların adını duyurmak için de elinden geleni yapıyor.
Ünlü isim fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz gün iş birliği yaptığı markanın en iyi modellerinden biri olan Hailey Bieber, mavi bikinisiyle bir kez daha kameralar karşısına geçti.