Hakan Hatipoğlu enkazdaki paylaşımıyla herkesi ağlattı! 'Çocuğu kurtarmak için kolunu kestiriyor'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu, "Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın" dedi.