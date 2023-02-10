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Hakan Hatipoğlu enkazdaki paylaşımıyla herkesi ağlattı! 'Çocuğu kurtarmak için kolunu kestiriyor'

10.02.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan ve Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası Survivor ile tanınan Hakan Hatipoğlu yürek yakan bir paylaşım yaptı. Eski yarışmacı bir babanın arkasındaki çocuğuna ulaşmak için kolunu kestirdiğini söylemesi herkesi ağlattı.

Kahramanmaraş'ta üst üste iki deprem meydana geldi ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa bu felaketten büyük yara aldı. Büyük yıkımın ve ölümlerin gerçekleştiği deprem bölgesine Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent gibi Hakan Hatipoğlu da gitti.

Eski yarışmacı enkaz yerinde anlattığı hikâyeyle herkesin yüreğini acıttı.

KEVSER BEBEK KURTARILDI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu, "Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın" dedi.

Hatipoğlu ardından, "Kolunu feda eden kişinin enkazdan çıkarıldığını ama hastanede hayatını kaybettiğini" duyurdu.

Ayrıca, "söz konusu bebeğin adının Kevser olduğunu ve hayatını kaybeden kişinin yeğeni" olduğu da eski yarışmacı tarafından paylaşıldı.

Hakan Hatipoğlu daha sonra ise ekiplerin büyük çaba göstererek Kevser bebeği 70. saatte kurtardığını söyledi.

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deprem Hatay Hakan Hatipoğlu çocuğun

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