Hakan Hatipoğlu enkazdaki paylaşımıyla herkesi ağlattı! 'Çocuğu kurtarmak için kolunu kestiriyor'

Kahramanmaraş'ta üst üste iki deprem meydana geldi ve Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa bu felaketten büyük yara aldı. Büyük yıkımın ve ölümlerin gerçekleştiği deprem bölgesine Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent gibi Hakan Hatipoğlu da gitti.
Eski yarışmacı enkaz yerinde anlattığı hikâyeyle herkesin yüreğini acıttı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatipoğlu, "Şu binanın içinde bir tane adam var. Arkasında da bebek var. Adamın kolu enkazın altında kalmış ve birazdan kabul etti kolunu kesecekler, arkasındaki bebeğine ulaşmak için. Burada çok büyük bir olay yaşanıyor. Burası televizyonda gördüğünüz gibi değil. O yüzden lütfen yardımlarınızı yapın" dedi.
Hatipoğlu ardından, "Kolunu feda eden kişinin enkazdan çıkarıldığını ama hastanede hayatını kaybettiğini" duyurdu.
Ayrıca, "söz konusu bebeğin adının Kevser olduğunu ve hayatını kaybeden kişinin yeğeni" olduğu da eski yarışmacı tarafından paylaşıldı.
Hakan Hatipoğlu daha sonra ise ekiplerin büyük çaba göstererek Kevser bebeği 70. saatte kurtardığını söyledi.