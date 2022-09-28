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Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

28.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğünce 1300 keklik doğaya bırakıldı.

Kentte keklik popülasyonunun artırılması amacıyla DKMP Genel Müdürlüğünce kente gönderilen 1300 keklik, Hakkari'deki görevliler tarafından farklı noktalardaki doğal yaşam alanlarına salındı.

Şube Müdürü Necmettin Yılmaz, kekliklerin habitatlarına uygun alanlarda salındığını belirterek, amaçlarının bölgedeki keklik varlığını artırmak olduğunu aktardı.

Doğadaki keklik sayısının azaldığını vurgulayan Yılmaz, popülasyonu artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

Hakkari'de 1300 keklik doğaya salındı

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari keklik doğa

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