Alınan bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga da 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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