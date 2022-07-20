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Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

20.07.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Sarıtaş köyü ile Van'ın Dereiçi Mahallesi'nde yaşayan iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilgili Yaylası'nda daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Silahların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Hakkari ve Van il jandarma komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hakkari'de arazi kavgasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari sarıtaş silahlı kavga

Hakkari Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:11
Sabah
04:52
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İkindi
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