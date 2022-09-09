YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

09.09.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, sel felaketi nedeniyle zor günler yaşayan Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerinin desteğiyle hazırlanan 1400 kolinin yüklendiği tır, Tekser Mahallesi'nde düzenlenen programla yola çıktı.

Hazırlanan kolileri inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, gazetecilere, Pakistan'da yaşanan sel felaketinden yüzlerce insanın olumsuz etkilendiğini ve büyük hasarın yaşandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla yardım kampanyası başlatıldığını ifade eden Akbıyık, şunları aktardı:

"Hakkari'de de Valilik, AFAD İl Müdürlüğü, STK'larımız, vatandaşlarımızla beraber 1000 koli gıda ve 400 koli temizlik malzemesi göndereceğiz. Hakkari dost, kardeş ülke Pakistan halkının acılarını en derinden hissediyor. Her zaman yanlarındayız. İnşallah bir nebze de olsa dertlerine deva oluruz. Organizasyonda emeği geçen tüm görevlilerimize, AFAD ekiplerimize, VEFA grubumuza, STK'larımıza, muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Yardım tırı, okunan duanın ardından Pakistan'a gönderilmek üzere Van'a uğurlandı.

Programa Vali Yardımcısı Halil İbrahim Köroğlu, AFAD İl Müdürü Resul Karadeniz, SYDV İl Müdürü Sait Abdullahoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Hakkari'den Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı gönderildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sel Hakkari Pakistan

Hakkari Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:12
Sabah
05:35
Öğle
12:08
İkindi
15:42
Akşam
18:31
Yatsı
19:48
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Halk sokağa döküldü! Sarayın önünde manidar şarkı

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Elizabeth’in ölümü dünya basınında! “Yeri doldurulamaz”

Elizabeth’in ölümü dünya basınında! “Yeri doldurulamaz”

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.