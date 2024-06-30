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  4. Halil Umut Meler'in kararları 15 dakikada olay oldu! Tüm dünya onu konuşuyor... Rekor kırabilir!

Halil Umut Meler'in kararları 15 dakikada olay oldu! Tüm dünya onu konuşuyor... Rekor kırabilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.06.2024 19:52
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EURO 2024 son 16 turunda oynanan İngiltere-Slovakya mücadelesini yöneten Halil Umut Meler ilk 15 dakikada 4 kez sarı kartına başvururken, Meler'in bu performansı gündem oldu. İşte detaylar...

EURO 2024 son 16 turu maçında İngiltere ile Slovakya karşı karşıya geliyor. Gruptaki performansı beklentilerin çok altında kalan İngiltere 1 galibiyet ve 2 beraberlik ile grup lideri olarak grubunu lider tamamlamıştı. Slovakya ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak bir üst tura yükselmişti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
19:00 50'
İngiltere İngiltere
0 - 1
Slovakya Slovakya

MELER'İN 15 DAKİKALIK PERFORMANSI OLAY OLDU

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İki takımın Gelsenkirchen'de kozlarını paylaştığı karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalarken Meler'in ilk 15 dakikadaki performansı olay yarattı.

15 DAKİKADA 4 KART

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Tecrübeli hakem karşılaşmanın 3'ncü dakikasında sarı kartına başvururken ilk 15 dakikada üçü İngilizlere biri ise Slovaklara olmak üzere tam 4 kez sarı kartına başvurdu.

İngiliz ekibinde Marc Guehi 3'ncü dakikada gördüğü kart sonrası çeyrek finale kalınması durumunda cezalı duruma düştü.

ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ AKILLARA GELDİ

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Meler'in ilk 15 dakikadaki bu performansı sonra akıllara Çekya-Türkiye maçının Rumen hakem Istvan Kovacs'ı getirdi. Kovacs, müsabakada 16’sı sarı ve 2’si kırmızı olmak üzere 18 kez kartına başvururken, bu karşılaşma turnuva tarihinde en fazla kart çıkan maç olarak tarihe geçmişti.

Öte yandan Halil Umut Meler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

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Hakem Halil Umut Meler İngiltere Slovakya sarı kart son dakika
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