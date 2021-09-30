Hamdi Alkan'ın kızı bikinili pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

Hamdi Alkan'ın fenomen kızı Zeynep Alkan, 500 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla akılları baştan alıyor.
İDDİALI POZLARIYLA BÜYÜLÜYOR
26 Mayıs 1998 tarihinde doğan Zeynep Alkan, yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi.
Sanatla ailede tanışan Zeynep Alkan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir anda sosyal medya fenomeni oldu.
Alkan, Hisar Eğitim Vakfı Okulu'nda okuduğu yıllarda tiyatroyla tanıştı.
Alkan, sonrasında Kadıköy Devlet Konservatuvarında viyola eğitimi aldı.
Üniversiteyi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyan fenomen, Reklamcılık üzerine eğitim gördü.
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