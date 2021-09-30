MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamdi Alkan'ın kızı bikinili pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

Hamdi Alkan'ın kızı bikinili pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

30.09.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın, 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni kızı Zeynep Alkan, Instagram hesabından paylaştığı sınır tanımayan pozlarla büyük beğeni topluyor.

Hamdi Alkan'ın fenomen kızı Zeynep Alkan, 500 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla akılları baştan alıyor.

İDDİALI POZLARIYLA BÜYÜLÜYOR

26 Mayıs 1998 tarihinde doğan Zeynep Alkan, yönetmen Hamdi Alkan ve oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı olarak dünyaya geldi.
Sanatla ailede tanışan Zeynep Alkan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla bir anda sosyal medya fenomeni oldu.
Alkan, Hisar Eğitim Vakfı Okulu'nda okuduğu yıllarda tiyatroyla tanıştı.
Alkan, sonrasında Kadıköy Devlet Konservatuvarında viyola eğitimi aldı.
Üniversiteyi, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyan fenomen, Reklamcılık üzerine eğitim gördü.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Zeynep Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Küçük esnafa müjde! Vergi kaldırılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'başkanlık sistemi' açıklaması

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

AK Parti'den İYİ Parti'ye transfer! Erdoğan'a çok yakındı

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

Korkunç gerçek! Eşi ve çocuklarını boğarak öldürmüş

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.