MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu canlı yayında estetiklerini tek tek saydı! Göğüs itirafı olay oldu

Hande Sarıoğlu canlı yayında estetiklerini tek tek saydı! Göğüs itirafı olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından söz ettiriyor. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu canlı yayında estetiklerini tek tek saydı. Ünlü ismin 'Göğüs' itirafı olay oldu.

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu.

O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü spiker şimdilerde Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapıyor.


Chef GPT

ESTETİKLERİNİ TEK TEK SAYDI

Programda Yonca Evcimik'in estetiklerinin konuşulduğu sırada Hande Sarıoğlu da estetiklerini tek tek saydı.

'Cildimin güzelliği annemden geliyor' diyen ünlü isim 'Dudağımda doldu var, göğüslerimde yıllar öncesinden işlem var' dedi.

'ÇOK KULLANDIRMAYACAKSIN'

'ÇOK KULLANDIRMAYACAKSIN'

Programın sunucularından Arto ise; 'Göğüsler neden bozulmaz?' diye sordu. Sarıoğlu ise; 'İyi bakarsan. Kullanılmazsa çok. Evde de mesela biz hemen darlanırız sütyen kullandığımız için. Sütyen kullanmak gerekir. Çok kullandırmayacaksın' dedi.

Sarıoğlu göğüslerini neden yaptırdığını da şöyle açıkladı; 'Yaptırmamım sebebi de kalçam var belim ince. Proporsiyon olarak düzgün durması için yaptırdım.'

'MEMELERİM ÇOK DEĞERLİ'

'MEMELERİM ÇOK DEĞERLİ'

Daha önce "Ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı!

Bir bebeği babasız bırakmıştı... Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğlu çıktı!

Polislere "hepinizi sürdürürüm" demişti! Akıbeti belli oldu

Polislere "hepinizi sürdürürüm" demişti! Akıbeti belli oldu

İşçilere yüzde 110 zam

İşçilere yüzde 110 zam

Allah'tan başka bir şey okumadı

Allah'tan başka bir şey okumadı

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Filistin'de insanlık tarihini utandıracak fotoğraf!

Hamile olduğu iddiası şoke etti! Açıklama geldi

Hamile olduğu iddiası şoke etti! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.