Hande Sarıoğlu canlı yayında estetiklerini tek tek saydı! Göğüs itirafı olay oldu

'MEMELERİM ÇOK DEĞERLİ'

Daha önce "Ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" demişti.