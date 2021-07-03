Harry Potter Ateş Kadehi nerede çekildi? Konusu ne? İşte Harry Potter Ateş Kadehi oyuncuları...

Dünyanın en sevilen serilerinden olan Harry Pother serisi "Harry Potter Ateş Kadehi" filmi ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Filmdeki dikkat çeken mekanların neresi olduğu seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. "Harry Potter Ateş Kadehi nerede çekildi?" , "Konusu ne?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Harry Potter Ateş Kadehi oyuncuları...

Harry Potter Ateş Kadehi çekim mekanları

Filmin hayali kısmını oluşturan bölümleri Londra'nın kuzeybatısındaki Warner Bros stüdyolarında çekilmiştir. Öte yandan filmde, Oxford ve İskoçya gibi Birleşik Krallık'ın birçok yerinden de gerçek mekanlar kullanılmıştır.

Filmin çekildiği mekanlar şu şekildedir:King’s Cross Tren İstasyonu, St Pancras Uluslararası Tren İstasyonu, Claremont Square, Diagon Alley ve The Leaky Cauldron Dünyası, Thames Nehri ve Tower, Bridge ve Londra Belediye Binası, Milenyum Köprüsü ve St Paul Katedrali, Gringotts Wizarding Bank – Avustralya Evi, Piccadilly Circus Meydanı, Great Scotland Yard, Westminster Metro İstasyonu, Lambeth Köprüsü.

HARRY POTHER ATEŞ KADEHİ KONUSU NEDİR? Üçbüyücü Turnuvası'na katılmak üzere seçilen Harry'i yeni bir macera beklemektedir. Bu yarışmada Harry deneyimli birçok öğrenci ile yüz yüze gelecektir.

Harry'nin Hogwart'daki dördüncü senesinin başlamasına az kalmıştır. Harry başına geleceklerden habersizdir. Lord Voldemort ile karşı karşıya gelecek olması, yeni eğitim döneminin en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır.