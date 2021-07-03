Harry Potter Ateş Kadehi nerede çekildi? Konusu ne? İşte Harry Potter Ateş Kadehi oyuncuları...

Dünyanın en sevilen serilerinden olan Harry Pother serisi "Harry Potter Ateş Kadehi" filmi ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Filmdeki dikkat çeken mekanların neresi olduğu seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. "Harry Potter Ateş Kadehi nerede çekildi?" , "Konusu ne?" sorularının yanıtı merak ediliyor. İşte Harry Potter Ateş Kadehi oyuncuları...
Harry Potter Ateş Kadehi çekim mekanları
Filmin hayali kısmını oluşturan bölümleri Londra'nın kuzeybatısındaki Warner Bros stüdyolarında çekilmiştir. Öte yandan filmde, Oxford ve İskoçya gibi Birleşik Krallık'ın birçok yerinden de gerçek mekanlar kullanılmıştır.
Filmin çekildiği mekanlar şu şekildedir:King’s Cross Tren İstasyonu, St Pancras Uluslararası Tren İstasyonu, Claremont Square, Diagon Alley ve The Leaky Cauldron Dünyası, Thames Nehri ve Tower, Bridge ve Londra Belediye Binası, Milenyum Köprüsü ve St Paul Katedrali, Gringotts Wizarding Bank – Avustralya Evi, Piccadilly Circus Meydanı, Great Scotland Yard, Westminster Metro İstasyonu, Lambeth Köprüsü.
HARRY POTHER ATEŞ KADEHİ KONUSU NEDİR?
Üçbüyücü Turnuvası'na katılmak üzere seçilen Harry'i yeni bir macera beklemektedir. Bu yarışmada Harry deneyimli birçok öğrenci ile yüz yüze gelecektir.
Harry'nin Hogwart'daki dördüncü senesinin başlamasına az kalmıştır. Harry başına geleceklerden habersizdir. Lord Voldemort ile karşı karşıya gelecek olması, yeni eğitim döneminin en çarpıcı hikayesini oluşturacaktır.
HARRY POTHER ATEŞ KADEHİ OYUNCULARI KİMLERDİR?
* Harry Potter /Daniel Radcliffe
* Ron Weasley/ Rupert Grint
* Hermione Granger /Emma Watson
* Rubeus Hagrid /Robbie Coltrane
* Lord Voldemort/Ralph Fiennes
* Albus Dumbledore /Michael Gambon
* Alastor Moody /Brendan Gleeson
* Rita Skeeter /Miranda Richardson
* Severus Snape/ Alan Rickman
* Minerva McGonagall /Maggie Smith
* Sirius Black/ Gary Oldman
* Cedric Diggory /Robert Pattinson
* Viktor Krum /Stanislav Ianevski
* Fleur Delacour /Clémence Poésy
* Gregory Goyle/ Josh Herdman
* Vincent Crabbe /Jamie Waylett
* Cho Chang /Katie Leung
* Seamus Finnigan /Devon Murray
* Cornelius Fudge/ Robert Hardy
* Parvati Patil/Shefali Chowdhury
* Padma Patil /Afshan Azad
* Ginny Weasley /Bonnie Wright
* Angelina Johnson/ Tiana Benjamin
* Peter Pettigrew /Timothy Spall
* Draco Malfoy /Tom Felton
* Lucius Malfoy/ Jason Isaacs
* Neville Longbottom/ Matthew Lewis
* Olympe Maxime /Frances de la Tour
* Igor Karkaroff/ Predrag Bjelac
* Filius Flitwick/ Warwick Davis
* Arthur Weasley /Mark Williams
* Fred Weasley /James Phelps
* George Weasley /Oliver Phelps
* Barty Crouch /Roger Lloyd-Pack
* Barty Crouch Jr. /David Tennant
* Mızmız Myrtle /Shirley Henderson
* Amos Diggory/ Jeff Rawle
* Argus Filch/David Bradley
* James Potter /Adrian Rawlins
* Lily Potter /Geraldine Somerville
* Frank Bryce/ Eric Sykes
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