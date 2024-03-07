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Hasan Can Kaya'da açık açık anlattı! Hayatında ilk kez Tinder açtı bomba olay...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.03.2024 11:57
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Konuşanlar ile Exxen'de ilgiyle takip edilen Hasan Can Kaya'ya katılan konuklardan biri özel hayatına dair bir olayı açık açık anlattı. Hayatında ilk kez Tinder açtığında yaşadığı olayı anlatan genç kadın herkesi şaşırttı.

Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programında ilginç hikâyeler sürüyor. Konuşanlar son bölümde yurt dışında okuyan ve orada yaşadıklarını anlatan Ece özel hayatına dair de açık konuştu.

Chef GPT

"NEDEN İNKAR EDİYOR?"

Ece adındaki konuk "Lisans stajı için Fransa'ya gitmiştim, Avrupa Konseyi'ne. Hayatımda ilk kez Tinder açtım neyse en sonunda hakikaten görüşmezsem kendimi asla affetmeyeceğim kadar yakışıklı bir çocuk... Gerçekten aşığım işler çok yolunda işe gireceğim konseyde rüyayı yaşıyorum" diyerek şunları anlattı:

"Evimde kitaplar var Türkçe, onlara bakıyor karıştırıyor ne anlıyor anlamıyorum. Düğün oluyor Türk konvoyu 'a diyor Türkler geçiyor' olaylara biraz fazla hakim.

Ece dedi ben sana bir şey söyleyeceğim; ben dedi çok akıcı Türkçe konuşabiliyorum. Şaka herhalde dedim. Çok ciddiyim dedi. Nasıl bir manyağa çattım neyin içindeyim hiçbir şey anlamadım Türk çıktı."

Hasan Can Kaya ve stüdyo Ece'nin anlattıkları karşısında kendini tutamadı ve kahkaha attı.

Ece konuşmasının devamında "7 ay bir Türk Joshua ile" deyince Hasan Can Kaya "iyi de neden Türk olduğunu inkar ediyor?" dedi.

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Hasan Can Kaya Konuşanlar
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