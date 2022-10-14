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Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

14.10.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, göreve geldikleri ilk günden itibaren adil, yeşil ve yaratıcı bir tarifle yola çıktıklarını söyledi.

Bu adil yeşil ve yaratıcı hedeflerin içinde özellikle yeşil kavramını çok önemsediklerini anlatan İmamoğlu şöyle konuştu:

"İklim Eylem Değişiklik Planı'mız içerisinde ortaya koyduğumuz yoğun projeler arasında, özellikle bu dönemde açacağımız, açtığımız Şile İçme Suyu Arıtma Tesisi, Silivri Seymen Çöp Suyu Arıtma Tesisi gibi özellikle Yenikapı Biyolojik Arıtma Tesisinin başlaması, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisinin, Baltalimanı Biyolojik Arıtma Tesisinin bitirilmesi gibi çok değerli projelere hep birlikte imza atıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız Eyüpsultan Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi de bunlardan bir tanesi.”

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezinin, aralarında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Sarıyer, Kağıthane ve Şişli'nin de bulunduğu toplam 7 ilçeye hizmet vereceğini bildiren İmamoğlu, "İlçe atıklarının toplanması ve depolanmasıyla beraber, ana depolama merkezlerine veya katı atık yakma tesisine yönlendirmeden önce bu tür tesislerde bunun toparlanmasının bize çok faydası vardır. Örneğin, o büyük gördüğünüz kamyonların günlük 450 seferinin yerine, 150 seferle bu işi çözüyor olacağız. Yani günde 300 kamyon seferini azaltmak, büyük bir iş. 300 seferi 100 günle çarpsanız, 30 bin sefer yapıyor. Bir seneyle bunu birleştirseniz 90-100 bin sefer yapıyor." dedi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekiler açılış kurdelesi kesti.

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

Hasdal Katı Atık Aktarma Merkezi törenle açıldı

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Ekrem İmamoğlu ibb

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