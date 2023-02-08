Hatay'da enkaz kalmıştı! Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

'UYANIK OLDUĞUNU UMUYORDUM'

Kulüp yetkililerinin Atsu'ya ulaşmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını da aktaran menajer, "Uyanık olduğunu ve depremin o uyurken olmadığını umuyordum. 11 katlı bir binanın dokuzuncu katındaydı. Kulüp yetkilileri onu bulmama yardım etmeye çalışıyorlardı ama bu çok zordu çünkü anlaşılır bir şekilde kendi arkadaşlarını ve ailelerini de bulmaya çalışıyorlardı." dedi.