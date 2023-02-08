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Hatay'da enkaz kalmıştı! Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

08.02.2023 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremde Hatayspor'un Ganalı futbolcusu Christian Atsu enkaz altında kalmış, sonrasında ise tecrübeli futbolcunun kurtarıldığı duyurulmuştu. Atsu'nun menajeri İngiliz basınına yaşanan o anları anlattı. İşte detaylar...

Christian Atsu

Christian Atsu

GNA Gana
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atakaş Hatayspor
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altında bırakan deprem felaketinde enkaz altında kalan isimlerden biri de Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu olmuştu. Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşu Christian Atsu'dan gelecek haberi merakla beklerken, Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat müjdeli haberi vermiş, yıldız oyuncunun enkazdan sağ olarak çıkarıldığını duyurmuştu.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Atsu'nun menajeri Nana Sechere İngiliz basınına oyuncusunun yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Atsu'dan en son Pazar günü gece yarısı haber aldığını belirten Sechere, futbolcunun geç saatlere kadar bir arkadaşının evinde olduğunu ve depremden yalnızca 20 dakika öncesinde kendi evine geçtiğini şu sözlerle belirtti:

"Saat yaklaşık 3.30'da kadar bir arkadaşının evindeydi. Kendi evine dönüşü yaklaşık yarım saat sürdü ve 20 dakika sonra deprem meydana geldi. Sabah 5'te bir kulüp yetkilisinden Christian'dan haber alıp almadığımı soran bir telefon alana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Bana Christian'ın binasının tamamen yıkıldığını ve ona ulaşamadıklarını söyledi."

'UYANIK OLDUĞUNU UMUYORDUM' 

'UYANIK OLDUĞUNU UMUYORDUM' 

Kulüp yetkililerinin Atsu'ya ulaşmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını da aktaran menajer, "Uyanık olduğunu ve depremin o uyurken olmadığını umuyordum. 11 katlı bir binanın dokuzuncu katındaydı. Kulüp yetkilileri onu bulmama yardım etmeye çalışıyorlardı ama bu çok zordu çünkü anlaşılır bir şekilde kendi arkadaşlarını ve ailelerini de bulmaya çalışıyorlardı." dedi.

'İLK RESMİ HABER SALI GÜNÜ GELDİ' 

'İLK RESMİ HABER SALI GÜNÜ GELDİ' 

Atsu'nun durumu hakkında ilk resmi bilgiyi Salı günü öğrendiğini de dile getiren Sechere, "İngiltere ve Gana'dan Christian'ın güvende olduğuna dair birçok bilgi vardı, ancak aldığım ilk resmi onay Salı sabahı saat 6'da kulüpten geldi." ifadelerini kullandı.

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