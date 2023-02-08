Hatay'da enkaz kalmıştı! Atsu'nun menajeri anlattı, İngilizler şok içinde dinledi... "20 dakika önce evine geçti"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altında bırakan deprem felaketinde enkaz altında kalan isimlerden biri de Hatayspor'un Ganalı yıldızı Christian Atsu olmuştu. Yerli ve yabancı birçok basın kuruluşu Christian Atsu'dan gelecek haberi merakla beklerken, Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat müjdeli haberi vermiş, yıldız oyuncunun enkazdan sağ olarak çıkarıldığını duyurmuştu.
Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Atsu'nun menajeri Nana Sechere İngiliz basınına oyuncusunun yaşadıklarına dair açıklamalarda bulundu.
Atsu'dan en son Pazar günü gece yarısı haber aldığını belirten Sechere, futbolcunun geç saatlere kadar bir arkadaşının evinde olduğunu ve depremden yalnızca 20 dakika öncesinde kendi evine geçtiğini şu sözlerle belirtti:
"Saat yaklaşık 3.30'da kadar bir arkadaşının evindeydi. Kendi evine dönüşü yaklaşık yarım saat sürdü ve 20 dakika sonra deprem meydana geldi. Sabah 5'te bir kulüp yetkilisinden Christian'dan haber alıp almadığımı soran bir telefon alana kadar hiçbir şey bilmiyordum. Bana Christian'ın binasının tamamen yıkıldığını ve ona ulaşamadıklarını söyledi."
Kulüp yetkililerinin Atsu'ya ulaşmasına yardımcı olmaya çalıştıklarını da aktaran menajer, "Uyanık olduğunu ve depremin o uyurken olmadığını umuyordum. 11 katlı bir binanın dokuzuncu katındaydı. Kulüp yetkilileri onu bulmama yardım etmeye çalışıyorlardı ama bu çok zordu çünkü anlaşılır bir şekilde kendi arkadaşlarını ve ailelerini de bulmaya çalışıyorlardı." dedi.
Atsu'nun durumu hakkında ilk resmi bilgiyi Salı günü öğrendiğini de dile getiren Sechere, "İngiltere ve Gana'dan Christian'ın güvende olduğuna dair birçok bilgi vardı, ancak aldığım ilk resmi onay Salı sabahı saat 6'da kulüpten geldi." ifadelerini kullandı.