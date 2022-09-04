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Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

04.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ikametinde 4 bin 500 sikke ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Gültepe Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Adreste çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 4 bin 500 sikke bulan polis, ev sahibi A.D'yi gözaltına aldı.

Sikkeler, incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

Hatay'da 4 bin 500 sikke ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
polis Hatay operasyon tarihi eser kaçakçılığı sikke

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