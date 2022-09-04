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Hatay'da denize giren genç kayboldu

04.09.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'ın Payas ilçesinde denizde kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

İlçe sahilinden denize giren Suriye uyruklu A.M'nin (25) akıntıya kapıldığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve itfaiyenin su altı ekipleri, gencin kaybolduğu noktada arama çalışması başlattı.

Olay yerine gelen A.M'nin ailesi de çalışmaları takip ediyor.

Ekiplerin gence ulaşma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

Hatay'da denize giren genç kayboldu

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Anahtar Kelimeler:
Hatay kayıp deniz

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