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Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

21.09.2022 03:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antakya-Samandağ çevre yolunun Çekmece mevkisinde Hilmi D. yönetimdeki 31 ASV 27 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aracın içinde sıkışan sürücü Hilmi D. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından Hatay Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Hilmi D. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Hatay’da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya Defne Samandağ İtfaiye çekmece kaza

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