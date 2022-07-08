Alınan bilgiye göre, sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 01 AJP 10 plakalı otomobil ile 31 ACF 596 plakalı araç Altınçağ Mahallesi'nde çarpıştı.

Hatay'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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