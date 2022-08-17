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Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

17.08.2022 01:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Pirireis Mahallesi'nde kozmetik deposu olarak kullanılan bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik müdahale sonrası söndürdü.

Dumandan etkilenen 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hasar oluşan evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

- Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

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yangın İskenderun Hatay kozmetik İtfaiye

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