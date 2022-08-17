Hatay'da kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde yangın çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kozmetik malzeme deposu olarak kullanılan evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Pirireis Mahallesi'nde kozmetik deposu olarak kullanılan bir evden dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik müdahale sonrası söndürdü.
Dumandan etkilenen 4 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hasar oluşan evde yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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