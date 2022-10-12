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Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

12.10.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Hatay'ın Payas ilçesi Amanos Dağları kırsalında terör örgütü PKK'nın kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, Amanos Dağları kırsalında bulunan Kozludere Mahallesi'nde Şehit Jandarma Er Emrah Göçer Operasyonu kapsamında arazi arama tarama faaliyeti yaptı.

Terör örgütü mensuplarınca geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen iki depoda yaşam malzemeleri bulundu.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğerleri imha edildi.

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

Hatay'da PKK'lı teröristlerin kullandığı iki depoda yaşam malzemeleri bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Payas operasyon terör örgütü

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