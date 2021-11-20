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Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

20.11.2021 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.

Günün ilk ışıklarıyla etkisini artıran sis nedeniyle Altınözü-Antakya kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi

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