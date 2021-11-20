Hatay'ın Altınözü ilçesinde yoğun sis etkili oluyor.
Günün ilk ışıklarıyla etkisini artıran sis nedeniyle Altınözü-Antakya kara yolunda görüş mesafesi düştü.
Sürücüler, sis nedeniyle zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
Hatay'da sis trafiği olumsuz etkiledi
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