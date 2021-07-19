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Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

19.07.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Belen ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çakallı Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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