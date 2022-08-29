Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köprüden Asi Nehri'ne devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
O.E.Y. yönetimindeki 31 FT 462 plakalı tır, Antakya-Reyhanlı kara yolundaki köprü üzerinde bariyerlere çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Asi Nehri'ne devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce tırdan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hatay'da tır köprüden nehre devrildi
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