Hatay'ın Antakya, Samandağ, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 4 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Adreslerde 883,62 gram esrar, 390 uyuşturucu hap, 5,57 gram eroin, 2,45 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi.
Operasyonlarda S.Y, C.Y, H.U, M.Y, H.Y. ve CK. gözaltına alındı.
Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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