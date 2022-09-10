YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

10.09.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Antakya, Samandağ, İskenderun ve Reyhanlı ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 4 ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde 883,62 gram esrar, 390 uyuşturucu hap, 5,57 gram eroin, 2,45 gram sentetik uyuşturucu, 5 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirdi.

Operasyonlarda S.Y, C.Y, H.U, M.Y, H.Y. ve CK. gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Hatay'da uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Hatay uyuşturucu operasyon

Hatay Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
04:46
Sabah
06:07
Öğle
12:38
İkindi
16:11
Akşam
18:58
Yatsı
20:14
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Doğru kararı vermek için kendinize zaman ayırın

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.